Курсы маникюра
«Современный педикюр»
Мастер ногтевого сервиса — это специалист, у которого никогда нет отбоя от клиентов. Особенно, если он и предоставляет услуги по обработке стоп, окрашиванию ногтей ног и т.д. Попадая в руки хорошего нейл-мастера, клиент остается с ним на-всегда. Для него — это надежность и спокойствие. Для специалиста — стабильный и высокий доход. Претендовать на такой можете и вы: получив диплом после курсов педикюра и начав свою профессиональную деятельность!...
Курс «PROF+»
Обучение должно быть постоянным. Касается это и нейл-мастеров. Невозможно единожды освоить технику и использовать ее на протяжении 10 лет. Как минимум, вам быстро надоест работа. Как максимум — ее результат перестанет устраивать клиентов. Чтобы всегда оставаться востребованным специалистом, необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации для nail-мастеров. ...
«Современныи маникюр 1.0»
Готовы стать востребованным специалистом в Nail индустрии и обеспечить себе высокий, стабильный доход? Или хотите освоить профессию для себя? В любом случае вам стоит пройти обучение "аппаратный маникюр" в школе Malyarka. Программа включает в себя сотни полезных советов, практик и конечно, базовых уроков, которые помогут вам стать успешным нейл-мастером. ...