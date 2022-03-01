«Современный педикюр»

Мастер ногтевого сервиса — это специалист, у которого никогда нет отбоя от клиентов. Особенно, если он и предоставляет услуги по обработке стоп, окрашиванию ногтей ног и т.д. Попадая в руки хорошего нейл-мастера, клиент остается с ним на-всегда. Для него — это надежность и спокойствие. Для специалиста — стабильный и высокий доход. Претендовать на такой можете и вы: получив диплом после курсов педикюра и начав свою профессиональную деятельность!...