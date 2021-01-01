САЛОН МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «Malyarka»

Ногтевая студия «Malyarka Beauty» — тут вы можете порадовать ваши ручки и стопы, расслабиться в располагающих для этого условиях, выпить ароматный чай/кофе . Во время вашего отдыха профессионалы будут трудиться над тем, чтобы создать вам блистательный имидж, который не единожды отметит ваши индивидуальные черты.

Мы думаем, что изысканный маникюр — отличное украшение, который улучшит самочувствие, добавит уверенности, выразит индивидуальность и утонченное чувство вкуса, а это порой очень важно.