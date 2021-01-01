САЛОН МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «Malyarka»
Ногтевая студия «Malyarka Beauty» — тут вы можете порадовать ваши ручки и стопы, расслабиться в располагающих для этого условиях, выпить ароматный чай/кофе. Во время вашего отдыха профессионалы будут трудиться над тем, чтобы создать вам блистательный имидж, который не единожды отметит ваши индивидуальные черты.
Мы думаем, что изысканный маникюр — отличное украшение, который улучшит самочувствие, добавит уверенности, выразит индивидуальность и утонченное чувство вкуса, а это порой очень важно.
Наши услуги
Студию красоты в Верхней Пышме нетрудно отыскать. Притом найти действительно профессионала дела, обстановку, где вы ощутите комфорт, появится желание приходить туда раз за разом — уже задача не из легких. Важно расположение салона. После тяжелого рабочего дня, или во время обеденного перерыва, направляться через весь город сквозь пробки не так уж удобно. Кроме того, благодарные отзывы от наших клиентах в социальных сетях, которые довольны оказанными нами услугами, а также фото высокого качества выполненных работ расскажут о нас намного больше чем просто слова.
Опытные специалисты найдут наилучший подход под специфику типа кожи, структуру ногтей клиента. Расскажут об актуальных тенденциях мира ногтевой моды, ознакомят со свежими технологиями, окажут помощь по цветовому и фактурному выбору, который лучше всего отразит ваш индивидуальный образ! Маникюрная студия «Malyarka» окажет вам любые формы услуг, начиная с классического и аппаратного маникюра, заканчивая оригинальными на ваш вкус
Наши работы
МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
В студии «Malyarka» к задаче безопасности и гигиены подход очень ответственно. Должна соблюдаться идеальная стерильность. Для ее поддержки применяется очистительная технология, состоящая из трех шагов — механическая очистка, дезинфекция, дальнейшая стерилизация.
Механическая очистка. Эта процедура очищает инструмент от пылевых загрязнений под потоком воды. Холодная стерилизация. Когда завершается механическое очищение, производится дезинфекция специальным химическим составом. Он при помощи реагентов активного действия уничтожает все вирусы и бактерии. У нас в салоне инструменты стерилизуются не менее 15 минут.
Горячая стерилизация. После очистки инструменты размещаются в особый сухожаровой шкаф, далее их по отдельности упаковывают в одноразовый крафт-пакет с индикатором стерильности. Мастер открывает стерильный пакет при клиенте. Следовательно, можно не сомневаться, что использовать инструменты совершенно безопасно, все медицински стерильно.
Салон красоты в Верхней Пышме — «МАЛЯРКА»
У нас в салоне трудятся исключительно сотрудники с опытом и прошедшие курсы. Мы тщательно отслеживаем уровень квалификации работников. Они регулярно улучшают свои навыки посредством разнообразных лекций, курсов а также мастер - классов.
Сотрудники с многолетним опытом работы помогут разработать оригинальный, запоминающийся имидж! Прайс услуг студии представлен на странице цен. Для экономии времени можете позвонить нам по нашим телефонным номерам либо воспользуйтесь сайтом — как вам проще. С радостью ждем клиентов каждый день с 08.00 до 22.00.