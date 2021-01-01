Открыты ежедневно
с 08.00 до 22.00

+7 963 035-29-48Записаться по телефону

Профессиональный педикюр

Аппаратный с полным покрытием по специальной цене 2200 рублей!

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Комбинированный маникюр

Аппаратный с покрытием гель-лак по специальной цене 1300 рублей!

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НОВИНКА!!!

Мужской аппаратный маникюр по цене 1000 рублей!

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САЛОН МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «Malyarka»

Ногтевая студия «Malyarka Beauty» — тут вы можете порадовать ваши ручки и стопы, расслабиться в располагающих для этого условиях, выпить ароматный чай/кофе. Во время вашего отдыха профессионалы будут трудиться над тем, чтобы создать вам блистательный имидж, который не единожды отметит ваши индивидуальные черты.

Мы думаем, что изысканный маникюр — отличное украшение, который улучшит самочувствие, добавит уверенности, выразит индивидуальность и утонченное чувство вкуса, а это порой очень важно.

Наши услуги

Женский маникюр
Все виды маникюра и покрытий, ногтевой дизайн, наращивание и многое другое.
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Мужской маникюр
Все виды маникюра и покрытий, ногтевой дизайн, наращивание и многое другое.
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Педикюр
Все виды педикюра и покрытий, ногтевой дизайн, наращивание и многое другое.
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Курсы
Курсы...
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Студию красоты в Верхней Пышме нетрудно отыскать. Притом найти действительно профессионала дела, обстановку, где вы ощутите комфорт, появится желание приходить туда раз за разом — уже задача не из легких. Важно расположение салона. После тяжелого рабочего дня, или во время обеденного перерыва, направляться через весь город сквозь пробки не так уж удобно. Кроме того, благодарные отзывы от наших клиентах в социальных сетях, которые довольны оказанными нами услугами, а также фото высокого качества выполненных работ расскажут о нас намного больше чем просто слова.

Квалифицированные специалисты
В нашем распоряжении профессиональные сотрудники со стажем работы от 5 лет
Стерилизация
Каждый инструмент предварительно стерилизуется по сан-пину
Расположение салона
Мы расположены в центральной части города
Большой ассортимент типов оттенков
Обширный ассортимент лаков
Одноразовые инструменты
Применяем только пилочки одноразового пользования
Оплата в один клик
Платите подходящим вам способом

Опытные специалисты найдут наилучший подход под специфику типа кожи, структуру ногтей клиента. Расскажут об актуальных тенденциях мира ногтевой моды, ознакомят со свежими технологиями, окажут помощь по цветовому и фактурному выбору, который лучше всего отразит ваш индивидуальный образ! Маникюрная студия «Malyarka» окажет вам любые формы услуг, начиная с классического и аппаратного маникюра, заканчивая оригинальными на ваш вкус

Наши работы

маникюр розовый
весенний маникюр
идеи маникюра
ногти нежный маникюр
маникюр верхняя пышма

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В студии «Malyarka» к задаче безопасности и гигиены подход очень ответственно. Должна соблюдаться идеальная стерильность. Для ее поддержки применяется очистительная технология, состоящая из трех шагов — механическая очистка, дезинфекция, дальнейшая стерилизация.

Механическая очистка. Эта процедура очищает инструмент от пылевых загрязнений под потоком воды. Холодная стерилизация. Когда завершается механическое очищение, производится дезинфекция специальным химическим составом. Он при помощи реагентов активного действия уничтожает все вирусы и бактерии. У нас в салоне инструменты стерилизуются не менее 15 минут.

Горячая стерилизация. После очистки инструменты размещаются в особый сухожаровой шкаф, далее их по отдельности упаковывают в одноразовый крафт-пакет с индикатором стерильности. Мастер открывает стерильный пакет при клиенте. Следовательно, можно не сомневаться, что использовать инструменты совершенно безопасно, все медицински стерильно.

Салон красоты в Верхней Пышме — «МАЛЯРКА»

У нас в салоне трудятся исключительно сотрудники с опытом и прошедшие курсы. Мы тщательно отслеживаем уровень квалификации работников. Они регулярно улучшают свои навыки посредством разнообразных лекций, курсов а также мастер - классов.

Сотрудники с многолетним опытом работы помогут разработать оригинальный, запоминающийся имидж! Прайс услуг студии представлен на странице цен. Для экономии времени можете позвонить нам по нашим телефонным номерам либо воспользуйтесь сайтом — как вам проще. С радостью ждем клиентов каждый день с 08.00 до 22.00.

г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская 15
Открыты ежедневно
с 08.00 до 22.00
+7 963 035-29-48
[email protected]
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